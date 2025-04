Notizieaudaci.it - Funerali Carmine Parlato, la moglie tra dolore e rabbia: ‘Sul Monte Faito non è stata una fatalità’

La concattedrale di Castellammare di Stabia è rimasta sospesa in un silenzio irreale mentre Elisa,di, ha preso la parola. Nel giorno dell’ultimo saluto al marito, operatore della funivia delprecipitata lo scorso 17 aprile, Elisa ha trasformato il suoin un’accusa ferma e potente: “Assumetevi le vostre responsabilità, con coscienza e onestà”.Durante il funerale, ladel dipendente della funivia delchiede giustizia e responsabilitàUn messaggio chiaro, che travalica la tragedia del momento. Non si tratta solo di quell’incidente che ha causato la morte die di tre turisti, ma di un sistema che, secondo ladella vittima, avrebbe mostrato falle ben prima di quel drammatico giorno. “Non possiamo accettare la fatalità”, ha ribadito, rivolgendo il suo appello non solo agli inquirenti, ma anche ai colleghi, agli amici, ai vertici dell’Ente Autonomo Volturno (Eav), la società ora sotto inchiesta.