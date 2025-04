Tentato di rubare scooter in ospedale a Palermo i medici mettono in fuga due ragazzi

ragazzi palermitani di 14 e16 anni hanno cercato di rubare due scooter nei pressi del reparto di nefrologia all’ospedale Civico di Palermo, forzando le catene. Alcuni medici che passavano tra i viali hanno cominciato ad urlare mettendo in fuga i due ladri, che hanno abbandonato i mezzi. Feedpress.me - Tentato di rubare scooter in ospedale a Palermo, i medici mettono in fuga due ragazzi Leggi su Feedpress.me Duepalermitani di 14 e16 anni hanno cercato diduenei pressi del reparto di nefrologia all’Civico di, forzando le catene. Alcuniche passavano tra i viali hanno cominciato ad urlare mettendo ini due ladri, che hanno abbandonato i mezzi.

