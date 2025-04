Trump Zelensky il tributo da sinistra Cuperlo Foto davvero storica

tributo a sorpresa ma necessario, davanti a quello che può essere un tornate della storia, come si suol dire, ossia un punto di svolta per la pace in Ucraina. Parliamo del commento di Gianni Cuperlo, dirigente del Partito Democratico ed esponente di spicco della sinistra, riguardo alla mossa di Donald Trump che a San Pietro, prima del funerale di Papa Francesco, ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Quella che state mandando è una Foto davvero storica - afferma l'esponente del Pd nel corso di 4 di sera, su Rete 4 - A volte le immagini hanno questa potenza. Nel 2015 l'immagine di un bimbo di tre anni partito da Kobane fece sì che la Germania della cancelliera Merkel accogliesse un milione di profughi siriani". Un faccia a faccia dentro la basilica simbolo della cristianità.

