Pronostico Werder Brema St Pauli mettono la quinta

Werder Brema-St. Pauli è una partita della trentunesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, Pronostico.Le quattro vittorie di fila che il Werder Brema ha piazzato nel corso dell'ultimo mese hanno aperto degli scenari importanti, inaspettati ad un certo punto della stagione. Sì, i padroni di casa, che ospitano un St. Pauli che dovrebbe salvarsi, ma che non lo farà di certo dopo questa partita, stanno bene sotto tutti gli aspetti, quindi possono sognare la quinta vittoria di fila.Pronostico Werder Brema-St. Pauli: mettono la quinta (Lapresse) – Ilveggente.itSì, ci sono pochi dubbi su questo. C'è una squadra, quella di casa, che sta benissimo, ce n'è una, quella ospite, che invece non attraversa un buon momento, anzi tutt'altro. E questo è un fattore che per forza di cose deve essere messo in risalto.

