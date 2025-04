Setter legato ad un palo in campagna liberato e adottato temporaneamente dal sindaco

SCORRANO – E' stato al momento ribattezzato con il nome di "Libero" perché proprio nella giornata destinata alle celebrazioni per la Liberazione dell'Italia dal nazifascismo del 25 aprile è sfuggito ad un triste destino che qualcuno aveva insensatamente definito per lui, abbandonandolo e.

Storia a lieto fine per un cane da caccia di proprietà che è stato abbandonato proprio il 25 aprile in una zona rurale di Scorrano. Trovato da alcuni volontari e dal primo cittadino Mario Pendinelli c ...

