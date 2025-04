Firenze un morto e un ferito nell’incidente in A11 Tratto chiuso a lungo

Firenze, 26 aprile 2025 – Brutto incidente sull’autostrada A11, nel Tratto fiorentino, poco prima dell’uscita di Sesto in direzione del capoluogo. Il 118 segnala una persona deceduta. Si tratta di un 29enne, mentre un trentenne risulta invece in codice verde. La gravità della situazione ha costretto le autorità a chiudere il Tratto al traffico. Si scorre invece regolarmente in uscita da Firenze.L’incidente è accaduto poco prima delle 21. Molti disagi per gli automobilisti. Si sono formate lunghe code. Al momento non si hanno notizie di quanti veicoli siano stati coinvolti. (In aggiornamento) Lanazione.it - Firenze, un morto e un ferito nell’incidente in A11. Tratto chiuso a lungo Leggi su Lanazione.it , 26 aprile 2025 – Brutto incidente sull’autostrada A11, nelfiorentino, poco prima dell’uscita di Sesto in direzione del capoluogo. Il 118 segnala una persona deceduta. Si tratta di un 29enne, mentre un trentenne risulta invece in codice verde. La gravità della situazione ha costretto le autorità a chiudere ilal traffico. Si scorre invece regolarmente in uscita da.L’incidente è accaduto poco prima delle 21. Molti disagi per gli automobilisti. Si sono formate lunghe code. Al momento non si hanno notizie di quanti veicoli siano stati coinvolti. (In aggiornamento)

