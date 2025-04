WWE Supporto dietro le quinte per Kross e il suo promo dopo WrestleMania

Kross. dopo un secondo inizio piuttosto deludente – ricorderete la faida con Drew McIntyre e la nascita del Final Testament – nell’ultimo anno l’ex campione NXT ha finalmente trovato un modo di creare una connessione con i fan, spesso grazie a promo pubblicati sui social. Un vero e proprio esempio su come utilizzare ogni mezzo e ogni minuto a disposizione per costruire il proprio personaggio. E durante il weekend di WrestleMania, il suo promo durante il panel con Sam Roberts e Megan Morant, in cui ha attaccato AJ Styles, Logan Paul, Goldberg e il management in WWE, ha raccolto tantissima trazione online. E non solo.Supporto e ringraziamenti anche dietro le quinteCome riportato da Fightful Select, infatti, dietro le quinte in molti sono rimasti colpiti dal segmento, e alcuni hanno addirittura ringraziato Kross per aver espresso frustrazioni che a quanto pare sono comuni tra i wrestler che hanno meno opportunità in tv. Zonawrestling.net - WWE: Supporto dietro le quinte per Kross e il suo promo dopo WrestleMania Leggi su Zonawrestling.net Tra i wrestler in ascesa in WWE, da qualche mese, c’è sicuramente Karrionun secondo inizio piuttosto deludente – ricorderete la faida con Drew McIntyre e la nascita del Final Testament – nell’ultimo anno l’ex campione NXT ha finalmente trovato un modo di creare una connessione con i fan, spesso grazie apubblicati sui social. Un vero e proprio esempio su come utilizzare ogni mezzo e ogni minuto a disposizione per costruire il proprio personaggio. E durante il weekend di, il suodurante il panel con Sam Roberts e Megan Morant, in cui ha attaccato AJ Styles, Logan Paul, Goldberg e il management in WWE, ha raccolto tantissima trazione online. E non solo.e ringraziamenti ancheleCome riportato da Fightful Select, infatti,lein molti sono rimasti colpiti dal segmento, e alcuni hanno addirittura ringraziatoper aver espresso frustrazioni che a quanto pare sono comuni tra i wrestler che hanno meno opportunità in tv.

