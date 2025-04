Papa Francesco addio della famiglia la nipote pittrice e non credente la sorella malata Una funzione semplice come la voleva lui

Papa Francesco. Dal colonnato di piazza San Pietro hanno. Ilgazzettino.it - Papa Francesco, l'addio della famiglia: la nipote pittrice (e non credente), la sorella malata. «Una funzione semplice, come la voleva lui» Leggi su Ilgazzettino.it Anche i cugini cuneesi di Peveragno, Nella Bergoglio con il marito Angelo Macario, erano a Roma per rendere l'ultimo omaggio a. Dal colonnato di piazza San Pietro hanno.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

LIVE Addio Papa Francesco, il calcio si ferma: rinviate tutte le partite. I messaggi dei club - La Lega Serie A ha ufficializzato il rinvio delle partite in programma dopo la morte di Papa Francesco: tutti i messaggi di cordoglio La morte di Papa Francesco sconvolge il mondo. Tutto, senza esclusione di nessun ambito. Compreso il calcio, ovviamente, che nel giorno di Pasquetta si ferma e rinvia tutte le partite in programma in queste ore, tra qui ben quattro partite di Serie A. Come già accaduto in passato alla scomparsa di Papa Giovanni Paolo II, anche stavolta il calcio si ferma e a confermarlo è stata la stessa Lega Serie A con un comunicato ufficiale. 🔗calciomercato.it

Addio a Francesco, in 400.000 ai funerali del Papa degli ultimi - ROMA (ITALPRESS) – Una folla sterminata, in 400.000 tra Piazza San Pietro e dintorni per dare l’ultimo saluto a Papa Francesco. La bara a terra, ai piedi dell’altare e sopra il libro dei Vangeli. “Papa Francesco ha toccato menti e cuori. Si è speso per gli ultimi della Terra. E’ stato un Papa tra la gente e voce contro la guerra” ha ricordato durante l’omelia il cardinale decano Giovanni Battista Re, che ha presieduto la cerimonia. 🔗unlimitednews.it

L'addio a Papa Francesco, 200mila fedeli a San Pietro. La diretta - AGI - Iniziate le esequie di Papa Francesco sul sagrato di San Pietro. Un lungo applauso ha accompagnato l'uscita del feretro dalla basilica. Sulla bara del Pontefice è stato posto il Vangelo aperto. Dopo i funerali, il corteo arriverà fino a Santa Maria Maggiore. 10:35 Duecentomila le persone alle esequie di Francesco In questo momento le competenti autorità informano che stanno partecipando ai funerali di Papa Francesco circa 200. 🔗agi.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Papa Francesco, l'addio della famiglia: la nipote pittrice (e non credente), la sorella malata, il rifiuto del parente; Papa Francesco, l'addio della famiglia: la nipote pittrice (e non credente), la sorella malata, il rifiuto del figlio della sorella; Addio Papa Francesco, Spalletti: Custodirò per sempre il ricordo del nostro incontro; È morto Papa Francesco, addio al Pontefice venuto dalla fine del mondo. Quando ha denunciato la catastrofe educativa e la crisi del rapporto tra scuola e famiglia. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Papa Francesco, l'addio della famiglia: la nipote pittrice (e non credente), la sorella malata. «Una funzione semplice, come la voleva lui» - Anche i cugini cuneesi di Peveragno, Nella Bergoglio con il marito Angelo Macario, erano a Roma per rendere l'ultimo omaggio a papa Francesco. Dal colonnato di piazza San Pietro hanno ... 🔗ilgazzettino.it

Papa Francesco, l'addio della famiglia: la sorella malata, il rifiuto del nipote, l'altra nipote pittrice (e non credente). Chi c'era e chi no - Anche i cugini cuneesi di Peveragno, Nella Bergoglio con il marito Angelo Macario, erano a Roma per rendere l'ultimo omaggio a papa Francesco. Dal colonnato di piazza San Pietro hanno ... 🔗leggo.it

Papa Francesco, l'addio della famiglia: la nipote pittrice (e non credente), la sorella malata, il rifiuto del figlio della sorella - Anche i cugini cuneesi di Peveragno, Nella Bergoglio con il marito Angelo Macario, erano a Roma per rendere l'ultimo omaggio a papa ... 🔗msn.com