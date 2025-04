Bindi a Un alieno in patria Festeggiato sobriamente il 25 aprile

Festeggiato sobriamente il 25 aprile? Penso di sì, penso di aver Festeggiato sobriamente perché quella è la Festa della Repubblica fondata sull’antifascismo. Ho ricordato che la nostra Costituzione, come diceva Aldo Moro, non è afascista ma antifascista”. Lo ha affermato l’ex Ministro Rosy Bindi nel corso del programma “Un alieno in patria”, condotto da Peter Gomez, in diretta, su Rai 3.“Ho ricordato che la Resistenza da cui c’è stata la democrazia rischia, sta vacillando, perché è tornata la guerra”, ha detto Rosy Bindi, “Perché siamo padroni della storia del creato, perché aumentano le disuguaglianze e perché ciascuno di noi si sente meno disposto a curare cose importanti come la democrazia e la politica. Siamo entrati nell’epoca dell’avarizia dove ciascuno di noi pensa di cavarsela da solo e invece, come ci ha ricordato Papa Francesco, e come ci ricordava Don Milani, se il mio problema è uguale al tuo, riusciamo insieme con la politica”. Lopinionista.it - Bindi a “Un alieno in patria”: “Festeggiato sobriamente il 25 aprile” Leggi su Lopinionista.it ROMA – “il 25? Penso di sì, penso di averperché quella è la Festa della Repubblica fondata sull’antifascismo. Ho ricordato che la nostra Costituzione, come diceva Aldo Moro, non è afascista ma antifascista”. Lo ha affermato l’ex Ministro Rosynel corso del programma “Unin”, condotto da Peter Gomez, in diretta, su Rai 3.“Ho ricordato che la Resistenza da cui c’è stata la democrazia rischia, sta vacillando, perché è tornata la guerra”, ha detto Rosy, “Perché siamo padroni della storia del creato, perché aumentano le disuguaglianze e perché ciascuno di noi si sente meno disposto a curare cose importanti come la democrazia e la politica. Siamo entrati nell’epoca dell’avarizia dove ciascuno di noi pensa di cavarsela da solo e invece, come ci ha ricordato Papa Francesco, e come ci ricordava Don Milani, se il mio problema è uguale al tuo, riusciamo insieme con la politica”.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Un Alieno in Patria” con Peter Gomez, Manuela Moreno e Paolo Rossi: ospiti in studio Antonio Padellaro, Rosy Bindi, Luca Casarini, Paolo Ruffini e Alessandro Campi - Antonio Padellaro, Rosy Bindi, Luca Casarini, Paolo Ruffini e Alessandro Campi sono i protagonisti del dialogo con l’“alieno” Peter Gomez, in “Un Alieno in Patria” il nuovo programma di approfondimento dell’access prime time in onda sabato 26 aprile alle 20.15 su Rai 3. Il direttore del FattoQuotidiano.it e co-direttore de Il Fatto Quotidiano è affiancato dalla giornalista Manuela Moreno e dal comico e attore Paolo Rossi. 🔗ilfattoquotidiano.it

Un Alieno in Patria per Manuela Moreno e Peter Gomez su Rai 3 - In uscita dal TG2, per Manuela Moreno è tempo di guardare avanti. “Non mettetevi troppo comodi” perché vi possiamo anticipare che la giornalista, alla volta di Rai 3 con Peter Gomez, non starà lontana dal video a lungo. Da fine marzo, infatti, è in arrivo il loro nuovo programma che si chiamerà Un alieno in patria. Si tratta di un approfondimento in stile talk show che occuperà la fascia dell’access prime time (20. 🔗davidemaggio.it

‘Un alieno in patria’, esordio talk di Gomez su Rai3. Fini: “Il kit di sopravvivenza della commissaria Ue? Ridicolo” - “Ho visto cose che voi umani…”. Peter Gomez in versione replicante alla Blade Runner. Esordisce così il direttore del FattoQuotidiano.it con il suo nuovo programma L’alieno in patria, andato in onda alle 2015 sabato su Rai3 e che ha registrato 677mila spettatori e il 3,67 di share. Diviso in due parti, la prima come un talk classico, la seconda come racconto fitto e senza filtri dei casi di attualità politica più eclatanti della settimana; e tra le pieghe e le tensioni del dibattito le anarchiche incursioni comiche di Paolo Rossi. 🔗ilfattoquotidiano.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

“Un Alieno in Patria” con Peter Gomez e Paolo Rossi: ospiti in studio Antonio Padellaro, Rosy Bindi, Luca…. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Bindi a “Un alieno in patria”: “Festeggiato sobriamente il 25 aprile” - ROMA - "Festeggiato sobriamente il 25 aprile? Penso di sì, penso di aver festeggiato sobriamente perché quella è la Festa della Repubblica fondata ... 🔗lopinionista.it

"Un alieno in patria" con Peter Gomez e Manuela Moreno. Ospiti Padellaro, Bindi, Casarini, Ruffini e Campi - Antonio Padellaro, Rosy Bindi, Luca Casarini, Paolo Ruffini e Alessandro Campi sono i protagonisti del dialogo con l’“alieno” Peter Gomez, in “Un Alieno in Patria” il nuovo programma di ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Zucchero al programma "Un alieno in patria" su Rai3: «Gesù un alieno e rivoluzionario perché non accettava imposizioni» - Lo ha dichiarato il cantante Zucchero "Sugar" Fornaciari durante un’intervista video trasmessa il 30 marzo scorso durante il programma "Un alieno in patria" su Rai 3, condotto da Peter Gomez. 🔗msn.com