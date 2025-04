Thunderbolts Lewis Pullman rivela come ha scoperto il ritorno di Sentry in Avengers Doomsday

Lewis Pullman, protagonista di Thunderbolts, ha raccontato come ha appreso del ritorno del suo personaggio Sentry in Avengers: Doomsday. Lewis Pullman, una delle nuove star del Marvel Cinematic Universe grazie al suo ruolo di Sentry in Thunderbolts, ha recentemente svelato in un'intervista come ha scoperto che il suo personaggio sarebbe tornato anche in Avengers: Doomsday. Cosa ha detto Lewis Pullman sul suo Sentry L'attore ha rivelato di essere venuto a conoscenza della notizia in modo piuttosto sorprendente, con un dettaglio che ha stupito molti dei suoi fan. Durante una conversazione con Deadline, Pullman ha condiviso il momento in cui ha ricevuto la notizia: "Ho visto che avevo circa 30 chiamate perse da Danny Ramirez mentre stavo girando. Ho pensato, . Movieplayer.it - Thunderbolts: Lewis Pullman rivela come ha scoperto il ritorno di Sentry in Avengers: Doomsday Leggi su Movieplayer.it , protagonista di, ha raccontatoha appreso deldel suo personaggioin, una delle nuove star del Marvel Cinematic Universe grazie al suo ruolo diin, ha recentemente svelato in un'intervistahache il suo personaggio sarebbe tornato anche in. Cosa ha dettosul suoL'attore hato di essere venuto a conoscenza della notizia in modo piuttosto sorprendente, con un dettaglio che ha stupito molti dei suoi fan. Durante una conversazione con Deadline,ha condiviso il momento in cui ha ricevuto la notizia: "Ho visto che avevo circa 30 chiamate perse da Danny Ramirez mentre stavo girando. Ho pensato, .

Approfondimenti da altre fonti

Mister Movie | Sentry in Thunderbolts: Finalmente Svelato il Costume di Lewis Pullman! - Marvel Legends Ci Regala un'Anteprima Incredibile Sei in fibrillazione per Thunderbolts? Anch'io! L'attesa sta per finire e finalmente abbiamo un assaggio di quello che ci aspetta. La Marvel Legends ha appena svelato la action figure di Lewis Pullman nei panni di Sentry, e ragazzi, il costume è pazzesco! Dopo mesi di speculazioni e avvistamenti sfuggenti, possiamo ammirare il look completo di questo personaggio enigmatico. 🔗mistermovie.it

Avengers: Doomsday, Lewis Pullman non sapeva di essere nel cast del film - Avengers: Doomsday, Lewis Pullman non sapeva di essere nel cast del film Mentre diversi membri del cast di Thunderbolts* appariranno in Avengers: Doomsday, tra cui Sentry, il suo interprete Bill Pullman ha ora risposto alla notizia che si unirà al Marvel Cinematic Universe anche per la Fase 6. Deadline ha infatti recentemente intervistato Pullman in occasione della première di Thunderbolts*, dove ha potuto parlare dell’ingresso nel cast del prossimo Avengers. 🔗cinefilos.it

F1, Lewis Hamilton: “Avremo un aggiornamento in Bahrain” - La conferma è arrivata. Non c’erano certezze rispetto alle intenzioni della Ferrari di presentarsi nel quarto appuntamento del Mondiale 2025 di F1 in Bahrain con nuovi “pezzi” da introdurre sulla SF-25. Nelle prime tre apparizioni di questo campionato è un eufemismo parlare di risultati deludenti della scuderia di Maranello. Con l’eccezione della vittoria nella Sprint Race a Shanghai (Cina), la Rossa ha raccolto poco e proprio in Cina ha dovuto prendere atto di una poco gratificante doppia squalifica delle proprie vetture. 🔗oasport.it

Ne parlano su altre fonti

Thunderbolts: Lewis Pullman rivela come ha scoperto il ritorno di Sentry in Avengers: Doomsday; Nuovo trailer per Thunderbolts*: sarà molto complicato fermare Sentry; Thunderbolts* rivela Sentry nel nuovo trailer per il Superbowl 2025; È questo il significato dell’asterisco in Thunderbolts*?. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Thunderbolts: Lewis Pullman rivela come ha scoperto il ritorno di Sentry in Avengers: Doomsday - Lewis Pullman, una delle nuove star del Marvel Cinematic Universe grazie al suo ruolo di Sentry in Thunderbolts, ha recentemente svelato in un'intervista come ha scoperto che il suo personaggio sarebb ... 🔗msn.com

Thunderbolts*, il regista rivela quale personaggio avrebbe voluto includere nel film - In Thunderbolts* ritornano diversi volti già noti ai fan dell'universo Marvel. Il regista Jake Schreier ha rivelato che avrebbe voluto includere anche un particolare personaggio. Di chi si tratta? 🔗msn.com

Avengers: Doomsday, Lewis Pullman non sapeva di essere nel cast del film - Lewis Pullman, interprete di Sentry in Thunderbolts*, rivela di essere sorpreso del suo far parte del cast di Avengers: Doomsday. 🔗cinefilos.it