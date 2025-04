Real Madrid Barcellona ancora caos per la finale di Copa del Rey il nuovo attacco è durissimo

Real Madrid- Barcellona: nuovo attacco dei Blancos contro la Federazione Spagnola.nuovo Clasico e nuove polemiche. Real Madrid e Barcellona si affronteranno questa sera nella finale di Copa del Rey e nelle scorse ore è scoppiato un vero e proprio caos in Spagna. Al centro della bufera ancora una volta sono gli arbitri e, in questo caso, nel mirino c’è Ricardo de Burgos Bengoetxea, arbitro scelto per dirigere l’incontro.Real Madrid TV ha pubblicato più volte, prima delle partite, video contro gli arbitri con presunti errori commessi ai danni dei Blancos e, questa volta, a finire nel mirino è stato proprio De Burgos Bengoetxea. Il direttore di gara di Bilbao non è riuscito a nascondere le emozioni ed è scoppiato in lacrime durante la conferenza stampa della vigilia. Rompipallone.it - Real Madrid-Barcellona, ancora caos per la finale di Copa del Rey: il nuovo attacco è durissimo Leggi su Rompipallone.it Manca sempre meno al fischio d’inizio diattacco dei Blancos contro la Federazione Spagnola.Clasico e nuove polemiche.si affronteranno questa sera nelladidel Rey e nelle scorse ore è scoppiato un vero e proprioin Spagna. Al centro della buferauna volta sono gli arbitri e, in questo caso, nel mirino c’è Ricardo de Burgos Bengoetxea, arbitro scelto per dirigere l’incontro.TV ha pubblicato più volte, prima delle partite, video contro gli arbitri con presunti errori commessi ai danni dei Blancos e, questa volta, a finire nel mirino è stato proprio De Burgos Bengoetxea. Il direttore di gara di Bilbao non è riuscito a nascondere le emozioni ed è scoppiato in lacrime durante la conferenza stampa della vigilia.

