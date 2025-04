Doppia cessione e Koopmeiners fuori rivoluzione Juve Giuntoli spiazza tutti

Juve è pronta a fare diversi movimenti in vista dell’imminente sessione di calciomercato: ecco il piano di GiuntoliLa Juventus deve necessariamente chiudere la stagione con un filotto positivo. Questo perché in caso di mancata qualificazione in Champions League, il rischio di rovinare anche la prossima annata è pressoché inevitabile, sia dal punto di vista calcistico che economico.Juventus, triplo addio a sorpresaPer questo la Juve non può più sbagliare dopo il ko di Parma, a partire dal match di domenica alle ore 18:00 contro il Monza, ultimo e già rassegnato. I bianconeri, dopo la sfida ai brianzoli, avranno due temibili match contro Bologna e Lazio in trasferta per poi chiudere con Udinese e Venezia.Doppia cessione e Koopmeiners fuori: rivoluzione Juve, Giuntoli spiazza tutti (Lapresse) – tvplay. Tvplay.it - Doppia cessione e Koopmeiners fuori: rivoluzione Juve, Giuntoli spiazza tutti Leggi su Tvplay.it Laè pronta a fare diversi movimenti in vista dell’imminente sessione di calciomercato: ecco il piano diLantus deve necessariamente chiudere la stagione con un filotto positivo. Questo perché in caso di mancata qualificazione in Champions League, il rischio di rovinare anche la prossima annata è pressoché inevitabile, sia dal punto di vista calcistico che economico.ntus, triplo addio a sorpresaPer questo lanon può più sbagliare dopo il ko di Parma, a partire dal match di domenica alle ore 18:00 contro il Monza, ultimo e già rassegnato. I bianconeri, dopo la sfida ai brianzoli, avranno due temibili match contro Bologna e Lazio in trasferta per poi chiudere con Udinese e Venezia.(Lapresse) – tvplay.

La Juve pensa al peggio: doppia cessione eccellente - La qualificazione alla prossima Champions League non è soltanto una questione di prestigio per la Juventus, ma una necessità assoluta per la tenuta economica del club. A oggi, con la squadra fuori dalla zona Champions e il calendario che non promette sconti, il pericolo che i conti bianconeri vadano fuori giri è più concreto che mai. Le casse della società sono già sotto pressione dopo mesi complicati e senza i ricavi garantiti dall’Europa che conta — dai premi UEFA ai diritti tv, passando per la visibilità internazionale — la dirigenza dovrà fare i conti con una realtà meno dorata. 🔗sportface.it

Koopmeiners e Gonzalez fuori dal gioco: l’anno scorso erano già in doppia cifra, quest’anno sono fermi a 5 gol in due - Dai numeri non si sfugge. E quelli di Teun Koopmeiners e Nico Gonzalez non fanno che confermare quanto (poco) si è visto in campo nell’ultima partita contro l’Empoli, che ha visto la clamorosa eliminazione della Juventus ai quarti di finale di Coppa Italia. Thiago Motta ha puntato il dito contro l’atteggiamento del gruppo, soprattutto nel primo tempo, ma il problema che affligge i due colpi del mercato estivo targato Giuntoli sembra più antico, legato soprattutto alla testa: cervello e piedi non sono connessi come erano nella scorsa stagione. 🔗sportface.it

Doppia cessione pesante per la Juve: la decisione è sorprendente - I bianconeri devono fare i conti con due addii pesanti. La scelta è arrivata e potrebbe concretizzarsi senza Champions League Con la separazione da Thiago Motta e la scelta di puntare su Igor Tudor, la Juventus è riuscita a rialzare la testa ed è tornata a guardare al futuro con maggiore ottimismo. Doppia cessione pesante per la Juve: la decisione è sorprendente (LaPresse) – Calciomercato.itIl tecnico croato ha fin qui fatto il suo dovere, conquistando sette punti nelle ultime tre partite: sono così arrivate le vittorie casalinghe contro il Genoa all’esordio e poi quella contro il Lecce di ... 🔗calciomercato.it

