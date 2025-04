La Cisl celebra la dignità del lavoro attore messinese Luca Fiorino legge Articolo 2 del sindacato alla presenza di Mattarella

L'attore messinese Luca Fiorino, delegato Cisl, sarà protagonista di un momento speciale durante l'iniziativa "La forza del lavoro, il valore della persona", organizzata dalla Cisl in occasione del 75° anniversario della sua fondazione. L'evento si terrà mercoledì 30 aprile a Roma, al Teatro Adriano di Piazza Cavour 22, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

