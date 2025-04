Catomes tot dialogo pubblico sulle democrazie in crisi con il ricordo di Francesco

democrazie che ne mettono in gioco la tenuta, gli autoritarismi, le guerre, la disaffezione alla politica e possibili cause, lo scacchiere di una crisi internazionale sempre più estesa e intricata. Il dialogo pubblico al Catomes tot, fra Emanuele Fiano, già deputato e da sempre attivo nel contrasto ai fenomeni neofascisti, esponente della comunità ebraica milanese, e Pierluigi Castagnetti, presidente dell’archivio storico della Dc, alla presenza di rappresentanti della comunità ucraina a Reggio, testimoni di una guerra che interroga le nostre coscienze, ha descritto nei dettagli una impasse politica europea e mondiale senza precedenti. Che non poteva prescindere dalla 'Rivoluzione Francesco': un grande testimone del nostro tempo, a cui il mondo ha dato oggi l'ultimo saluto. Ilrestodelcarlino.it - Catomes tot: dialogo pubblico sulle democrazie in crisi, con il ricordo di Francesco Leggi su Ilrestodelcarlino.it Reggio Emilia, 26 aprile 2025 – Gli attacchi alleche ne mettono in gioco la tenuta, gli autoritarismi, le guerre, la disaffezione alla politica e possibili cause, lo scacchiere di unainternazionale sempre più estesa e intricata. Ilaltot, fra Emanuele Fiano, già deputato e da sempre attivo nel contrasto ai fenomeni neofascisti, esponente della comunità ebraica milanese, e Pierluigi Castagnetti, presidente dell’archivio storico della Dc, alla presenza di rappresentanti della comunità ucraina a Reggio, testimoni di una guerra che interroga le nostre coscienze, ha descritto nei dettagli una impasse politica europea e mondiale senza precedenti. Che non poteva prescindere dalla 'Rivoluzione': un grande testimone del nostro tempo, a cui il mondo ha dato oggi l'ultimo saluto.

