Telecronaca Juve Monza match visibile su DAZN e Sky ecco chi commenterà la sfida dell’Allianz Stadium

Telecronaca Juve Monza, match su DAZN e Sky: chi commenta la sfida di Serie A in programma all'Allianz Stadium

La Juve ospita il Monza nella strada verso la Champions League. Domani pomeriggio, all'Allianz Stadium, i bianconeri ospiteranno la formazione di Nesta.

La sfida sarà visibile anche su Sky Sport oltre che su DAZN: su Sky la Telecronaca è stata affidata a Federico Zancan con commento tecnico di Blemir Dzemaili, mentre Dario Mastroianni racconterà la partita su DAZN con il commento di Fabio Bazzani.

