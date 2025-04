Gaza City morti un agente e un soldato

soldato dell'esercito israeliano e un agente di polizia sono stati uccisi durante i combattimenti nel quartiere di Shejaiya a Gaza City venerdì pomeriggio. Lo riferiscono l'esercito (Idf) e la polizia e lo riporta il Times of Israel. Il soldato ucciso è il capitano Ido Voloch, 21anni, originario di Gerusalemme, mentre l'agente di polizia è il sergente Neta Yitzhak Kahane, dell'unità speciale Yamas della polizia di frontiera. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 21.40 Undell'esercito israeliano e undi polizia sono stati uccisi durante i combattimenti nel quartiere di Shejaiya avenerdì pomeriggio. Lo riferiscono l'esercito (Idf) e la polizia e lo riporta il Times of Israel. Ilucciso è il capitano Ido Voloch, 21anni, originario di Gerusalemme, mentre l'di polizia è il sergente Neta Yitzhak Kahane, dell'unità speciale Yamas della polizia di frontiera.

Su questo argomento da altre fonti

Media, attacco israeliano a Gaza City, almeno 10 morti - Almeno 10 persone sono morte in un attacco israeliano contro una scuola trasformata in rifugio per sfollati palestinesi a Gaza City: lo ripota Al Jazeera, che cita le squadre di soccorso. In precedenza, l'emittente aveva riferito che l'attacco aveva innescato un vasto incendio nell'edificio. 🔗quotidiano.net

Raid Idf su Gaza City, almeno 18 morti - 12.15 Almeno 18 le vittime degli ultimi raid aerei israeliani a Gaza City: colpita una palazzina nel quartiere di Shejaja, zona che le Idf avevano ordinato di sgomberare, in vista di possibili attacchi. Nelle ultime 24 ore, colpiti 45 "obiettivi terroristici", riferisce una nota dell'esercito israeliano. Proseguono anche le operazioni terrestri: a Rafah, individuati cunicoli e distrutte infrastrutture usate da Hamas. 🔗servizitelevideo.rai.it

Gaza, la diretta – Israele attacca ancora la Striscia: 13 morti tra Khan Younis e Gaza city. Il governo Netanyahu approva il ritorno di Ben-Gvir - Nuovi raid dell’Idf dopo il massacro di ieri: “Decine di feriti, tra cui donne e bambini”. Ufficializzato il rientro nell’esecutivo del leader dell’estrema destra. Arrestato a Gerusalemme attivista anti-governativo: contestava il premier di fronte alla sua residenza L'articolo Gaza, la diretta – Israele attacca ancora la Striscia: 13 morti tra Khan Younis e Gaza city. Il governo Netanyahu approva il ritorno di Ben-Gvir proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti da altre fonti

Media, attacco israeliano a Gaza City, almeno 10 morti; Al Jazeera: nuovi attacchi israeliani a Gaza, almeno 12 morti tra cui due bambini; Raid israeliani su Gaza, quattro morti a Gaza City e Khan Yunis: lo riferisce l’agenzia di stampa pal...; Guerra Israele e Siria, colpito ospedale a Gaza City: almeno 7 morti. 🔗Cosa riportano altre fonti

Idf, 'uccisi un soldato e un agente negli scontri a Gaza' - Un soldato dell'esercito israeliano e un agente della polizia sono stati uccisi durante gli scontri nel quartiere Shejaiya della città di Gaza ieri pomeriggio. Lo hanno annunciato l'esercito e la poli ... 🔗msn.com

Al Jazeera: «61 morti oggi in raid Israele su Gaza». Corte dell’Aja: riesaminare arresti Netanyahu e Gallant - Il capo di stato maggiore dell’Idf ha avvertito che Israele potrebbe estendere le operazioni militari nella Striscia di Gaza se non ci sarà alcun progresso nel rilascio degli ostaggi ... 🔗ilsole24ore.com

Gaza, attacco israeliano su scuola con sfollati, almeno 10 morti - Si alza ancora il fumo dalle macerie dopo l'ultimo attacco israeliano a Gaza City. È stata colpita una ... ha affermato che 39 palestinesi sono morti e 105 sono rimasti feriti in seguito agli ... 🔗informazione.it