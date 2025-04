Meloni snobba Macron ai funerali di Papa Francesco E lui se la ride con Matteo Renzi – Il video

funerali di Papa Francesco erano presenti oltre 160 delegazioni straniere: capi di Stato e di governo, sovrani regnanti, ministri e quant’altro. In Vaticano, secondo gli ultimi calcoli, tra rappresentanti delle istituzioni e fedeli circa 400mila persone. È facile, dunque, che sul sagrato della basilica di San Pietro due persone non siano riuscite a incrociare lo sguardo e stringersi le mani. Se quelle persone sono la premier italiana Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron viene più difficile crederci, soprattutto se un video – pubblicato dalla pagina social The Journalai – mostra che i due si sfiorano quasi fino a toccarsi. Ma di rivolgersi un cenno di saluto non sembra ci sia stata la minima intenzione.Il saluto tra Renzi e Macron Poco dopo, sempre sul sagrato di San Pietro, l’inquilino dell’Eliseo si è invece soffermato con il leader di Italia Viva Matteo Renzi. Leggi su Open.online Aidierano presenti oltre 160 delegazioni straniere: capi di Stato e di governo, sovrani regnanti, ministri e quant’altro. In Vaticano, secondo gli ultimi calcoli, tra rappresentanti delle istituzioni e fedeli circa 400mila persone. È facile, dunque, che sul sagrato della basilica di San Pietro due persone non siano riuscite a incrociare lo sguardo e stringersi le mani. Se quelle persone sono la premier italiana Giorgiae il presidente francese Emmanuelviene più difficile crederci, soprattutto se un– pubblicato dalla pagina social The Journalai – mostra che i due si sfiorano quasi fino a toccarsi. Ma di rivolgersi un cenno di saluto non sembra ci sia stata la minima intenzione.Il saluto traPoco dopo, sempre sul sagrato di San Pietro, l’inquilino dell’Eliseo si è invece soffermato con il leader di Italia Viva

Su altri siti se ne discute

Cosa hanno deciso i leader al vertice di Parigi sulla pace in Ucraina: le posizioni di Meloni e Macron - I leader europei si sono riuniti a Parigi per discutere la strategia comune in risposta alle recenti mosse di Trump e Putin per i possibili negoziati di pace in Ucraina, ma su alcuni temi sono emerse delle divisioni. In particolare sull'invio di truppe Ue a Kiev, Meloni e Macron non sono riusciti a trovare un accordo.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Meloni irritata con Macron pensa di disertare il vertice, poi cede - Giorgia Meloni non ha gradito il formato scelto da Emmanuel Macron per il vertice di Parigi sulla crisi ucraina. La premier italiana si è lamentata dell’assenza di alcuni attori chiave dell’Europa orientale, come i Paesi baltici, ritenendo “assurdo” che non siano stati coinvolti. Ha cercato di sottrarsi al summit, ventilando l’ipotesi di un collegamento da remoto o adducendo problemi di agenda, ma alla fine ha dovuto cedere. 🔗thesocialpost.it

Meloni contesta il formato del ?vertice per pochi? a Parigi sull'Ucraina scelto da Macron: «Sbagliato dividere l?Ue» - «Un errore». Il summit di Parigi, convocato dal presidente Emmanuel Macron per studiare le contromosse dell?Europa sul negoziato solitario tra Trump e Putin, a Palazzo Chigi viene... 🔗ilmessaggero.it

Se ne parla anche su altri siti

Meloni snobba Macron ai funerali di Papa Francesco. E lui se la ride con Matteo Renzi - Il video; Giorgia Meloni contro Macron e la Francia, attacco di Salvini: tensione alle stelle dopo vertice con Zelensky. 🔗Ne parlano su altre fonti

Meloni snobba Macron ai funerali di Papa Francesco. E lui se la ride con Matteo Renzi – Il video - L'incrocio mancato tra leader di Francia e Italia sul sagrato di San Pietro immortalato dalla pagina social «The Journalai» L'articolo Meloni snobba Macron ai funerali di Papa Francesco. E lui se la r ... 🔗msn.com

Meloni: “Giornata storica, Trump e Zelensky che parlano di pace al funerale del Papa della pace” - Per dare un senso a questa giornata a suo modo storica, Giorgia Meloni parte dalla foto forse più emblematica: quella che ritrae il presidente degli Stati Uniti e il leader dell’Ucraina a colloquio ne ... 🔗repubblica.it

Cosa si sono detti Meloni e Zelensky all’incontro a Palazzo Chigi dopo i funerali di Papa Francesco - Tra gli incontri di oggi, in occasione dei funerali del Papa, c'è stato anche quello a Palazzo Chigi tra il presidente ucraino Zelensky e la premier Meloni ... 🔗fanpage.it