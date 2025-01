Bergamonews.it - Lega, una poltrona per due: il duello tra Benedetti e Sonzogni

Bergamo.a caccia del commissario per la segreteria di Bergamo. E, a quanto pare, la corsa sarebbe a due, tra Danny, sindaco di Trescore Balneario, e Enrico, membro del direttivo provinciale.Dopo l’elezione dell’8 maggio 2022, tornata in cui era stato eletto Alessandro Carrara, consigliere comunale cittadino in quota Carroccio, occasione in cui era stato l’unico candidato a presentarsi, prassi piuttosto comune in occasioni come queste, e dove raccolse il con 55 voti su 65, con la rimanenza dei votanti che avevano scelto la scheda bianca. Il suo mandato sarebbe scaduto solo fra sei mesi, ma Carrara ha scelto di non portarlo a compimento. La sezione sarà ora commissariata in attesa del nuovo congresso, la cui data non è ancora stata indicata anche perché, come raccontano i ben informati, non c’è fretta visto che non esiste una scadenza temporale imposta al partito per la scelta della nuova figura.