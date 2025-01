Latina tentano due rapine in pochi minuti con una pistola giocattolo | 3 denunce

Leggi su Ilfaroonline.it

, 10 gennaio 2025 – La Polizia di Stato diha denunciato tre cittadini stranieri, due tunisini ed un egiziano, rispettivamente di 25, 23 e 22 anni, che nella serata di ieri si sono resi responsabili di due episodi di tentata rapina, avvenuti a distanza dil’uno dall’altro, in pieno centro.I poliziotti delle volanti, prontamente intervenuti, hanno rintracciato i tre presunti responsabili a seguito delle segnalazioni pervenute alla sala operativa da parte delle due vittime, che avevano allertato il numero unico di emergenza raccontando di aver subito una tentata rapina da parte di tre soggetti, descritti come presumibilmente stranieri.I due episodi sono avvenuti il primo in Piazza del Popolo, dove i tre uomini si sarebbero avvicinati ad un giovane con la scusa di richiedergli una sigaretta ed in seguito avrebbero tentato di farsi consegnare una collanina estraendo anche un’arma, priva del tappo rosso, per minacciarlo.