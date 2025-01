Biccy.it - Ilaria Galassi fa le corna contro Maria Monsè, lei sbotta

Durante la scorsa puntata del Grande Fratello,e PerlaParavia sono rientrate nella Casa per avere un confronto con Pamela Petrarolo e, ma purtroppo – se Pamela ha mantenuto la calma e risposto con un sorriso –ha reagito facendo con le mani il gesto dellerivolgendole proprio allaha ancora qualcosa da dire ae Pamela #GrandeFratello pic.twitter.com/zNjSCtpHIm— Grande Fratello (@GrandeFratello) January 8, 2025in quel momento le ha consigliato di non muoversi in quanto “freezzata” dal Grande Fratello, ma ora, a distanza di 24 ore dalla puntata, ha deciso di tornare sull’argomento e di sfogarsi su Instagram. “Ma si può in prima serata essere così maleducata e fare le?” – ha esordito – “Che atteggiamento vergognoso.