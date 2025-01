Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Laurenti: "Sconfitta immeritata. Valiamo più di questa posizione»

L’obiettivo era dare continuità, dopo la vittoria casalinga di domenica scorsa con il Reno Sant’Alberto, a Budrio ha perso la prima partita del 2025 con il più classico dei risultati, sebbene per Gianlucail risultato non rispecchi quello che si è visto in campo. "Non meritavamo unadel genere – afferma l’ex spallino – il primo gol è stato viziato da un fallo sul portiere, Costantino in uscita è stato disturbato e non ha potuto agguantare in presa. Il secondo gol è arrivato nei minuti di recupero, quando eravamo protesi alla ricerca del pareggio. Sia chiaro, il Mezzolara è una squadra molto forte, lotterà fino alla fine per vincere il campionato, però siamo stati penalizzati dalla direzione arbitrale e da alcuni episodi. Laci servirà da lezione per il futuro. Vedrete che il Sant’Agostino risalirà in classifica nel girone di ritorno".