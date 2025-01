Eccellenza \ Il programma e gli arbitri della 17^ giornata

Leggi su .com

La Maceratese a Fano. Per le inseguitrici Chiesanuova e K Sport trasferte dure a Montegranaro e Tolentino. Atletico Marine-Portuali per continuare a sondare il terreno salvezza diretta.Vallesina, 10 gennaio 2025 – Avanti si vada inMarche. La diciassettesimadi campionato regionale alle porte andrà di scena domenica a partire dalla doppia fascia oraria: una a partire dalle 14,30, l’altra vedrà alle 15.00 il suo fischio d’inizio. Ad inaugurare la seconda di ritorno saranno Matelica-Fabriano, Montegranaro-Chiesanuova, Sangiustese-Osimana, Urbania-Monturano e Urbino-Montefano. Per la “Nova” trasferta veregrense utile a tracciare il must del secondo da spartire col Montecchio (in campo dalle 15.00). Il Fabriano affronterà il derby del “Giovanni Paolo” dovendo far breccia sull’umore nuovo dei biancorossi dopo la scorsa vittoria sull’Osimana.