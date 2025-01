Metropolitanmagazine.it - Striscia La Notizia, Vittorio Brumotti documenta un blitz antidroga a Roma

Questa sera alaandranno in onda le immagini esclusive delavvenuto all’alba di oggi nel quartiere Laurentino 38 die culminato con l’arresto di 27 persone, di cui 21 in carcere e 6 ai domiciliari.La, le immagini delall’alba conA vario titolo, per gli indagati, le accuse sono di associazione per delinquere finalizzata all’acquisto, trasporto, consegna, detenzione, vendita, cessione e distribuzione illecita di sostanze stupefacenti. Una bella vittoria dello Stato e di, perché nelle indagini che hanno portato a questi arresti un ruolo determinante lo hanno avuto anche i servizi del tg satirico di Antonio Ricci., infatti, a seguito di tante segnalazioni di residenti esasperati, aveva puntato i riflettori su quel quartiere già nell’ottobre 2022 con un servizio diterminato con l’arresto di alcune donne che dai loro appartamenti smerciavano dosi di cocaina, venduta anche su ordinazione tramite Whatsapp.