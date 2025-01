Formiche.net - Obiettivo 2027. Cosa aspettarsi dal vertice del Ramstein Group

Si terrà oggi presso la base aerea di, nella regione tedesca della Renania-Palatinato, il nuovodell’Ukrainian Defense Contact(solito svolgere proprio in questa base i suoi meeting, al punto da essere divenuto noto come “”), a quattro mesi di distanza dall’ultimo incontro svoltosi lo scorso settembre. L’edizione odierna delsarà l’ultima a cui Lloyd James Austin III, promotore di quest’iniziativa avviata nella primavera del 2022, prenderà parte in qualità di Segretario alla Difesa degli Stati Uniti d’America, prima che l’amministrazione guidata da Joe Biden di cui Lloyd Austin è un esponente venga sostituita il prossimo 20 gennaio da quella di Donald Trump (che in base alle informazioni disponibili vorrebbe nominare Pete Hegseth come successore di Austin).