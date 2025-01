Ilrestodelcarlino.it - Nos Project Team consegna le scarpe FF al deejay Mario Fargetta

Si sono fatti trascinare dai ritmi, dai suoni, dai mix sempre nuovi di, uno degli autori radiofonici più amati, anche gli imprenditori del Nos, prima e unica esperienza di networking Made in Marche, che ha mosso i primi passi due anni fa. Gianluca Petrelli e Mauro Testatonda (Del Papa srl, Rapagnano), Elisabetta Pieragostini e Paolo Pallotta (Dami srl, Sant’Elpidio a Mare) e Gianluca Tiberi (Top Model srl, Morrovalle) hanno deciso di realizzare la FF (For), scarpa personalizzata dedicata a uno dei più grandi e conosciuti disc jockey italiani e gliel’hannota personalmente proprio in occasione di una tappa fermana del suo girovagare per l’Italia. Una scarpa che non solo è personalizzata e riflette lo spirito dinamico e in costante movimento di, ma è espressione del miglior ingegno calzaturiero frutto del lavoro della prima rete d’impresa collettiva e glocale del distretto regionale calzaturiero.