Thesocialpost.it - Non vuole fare sesso col marito ubriaco: presa a calci e pugni

Leggi su Thesocialpost.it

Un uomo di 59 anni, residente a Cosenza, è stato arrestato con l’accusa di aver aggredito la moglie, rifiutatasi di avere un rapporto sessuale con lui mentre era. L’episodio si è verificato in una casa del centro storico, dove i poliziotti sono intervenuti a seguito di una chiamata al numero di emergenza.Leggi anche: ITALIA – Muore intossicato mentre cerca di scaldarsi: e non è l’unica vittimaLeggi anche: Milano, 22enne violentata durante il veglione di Capodanno: indagini in corsoViolenza dopo il rifiutoGli agenti hanno trovato la donna in evidente stato di agitazione e con segni evidenti di percosse sul volto e sul corpo. Secondo quanto riportato dalla vittima, l’uomo si sarebbe presentato nella stanza da letto, dove lei dormiva da sola, pretendendo un rapporto sessuale. Al suo rifiuto, sarebbe scoppiata una violenta lite: il, contrariato, l’avrebbe afferrata per i capelli, facendola cadere a terra, per poi colpirla con