Droga nei calzini e soldi in contanti | 30enne finisce in manette

Curno. Non solo non si è fermato all’alt dei carabinieri, ma anziché fermare la macchina e procedere al controllo da parte delle forze dell’ordine, ha pigiato il piede sull’acceleratore, cercando di scappare. una fuga in realtà durata solo qualche centinaia di metri poiché raggiunto e, subito dopo, arrestato.Lesono scattate nella giornata del 7 gennaio, ai danni di unmarocchino, incensurato, ma clandestino sul territorio italiano e senza fissa dimora.Durante la perquisizione, i militari della Sezione Radiomobile di Bergamo hanno trovato e sequestrato 30 grammi di cocaina, suddivisa in 53 dosi, alcune delle quali nascoste nel calzino, pronte per lo spaccio, insieme a oltre 200 euro in, somma con tutta probabilità frutto dell’attività di spaccio.L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini spaccio di stupefacenti e sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora in Bergamo e Provincia.