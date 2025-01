Ilgiorno.it - Assaltarono il pullman dei tifosi del Sant’Angelo: quattro daspo per gli ultras della Pergolettese

Sant'Angelo Lodigiano (Lodi), 9 gennaio 2025 – Denunciati e allontanati dagli stadi, per periodi da uno a cinque anni, dopo aver teso un agguato aldegli avversari. Grossi guai per, finiti oggetto delle indaginidivisione anticrimineQuestura di Lodi. Iriguardano: un italiano di 27 anni, residente a Crema, per cui il provvedimento durerà 5 anni, in quanto già precedentemente destinatario di(con la prescrizione, la cui convalida sarà decisa dall’Autorità Giudiziaria, di presentarsi al Commissariato di Crema, prima e dopo ogni incontro di calcio); un italiano di 28 anni, uno di 30 anni e un altro di 33 anni, tutti residenti a Crema, per cui ildurerà un anno. Il Questore, Pio Russo ha infatti emesso a loro carico un divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive ().