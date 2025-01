Calciomercato.it - Thiago Motta fuori dalla Juve: le ‘cifre’ ufficiali dell’esonero

Dopo un avvio convincente, anche sul piano del gioco, la sua squadra ha avuto una preoccupante involuzione chiudendo il girone d’andata al quinto postoIl viaggio di nozze die lantus, o meglio dire coi suoi tifosi è definitivamente finito. Dopo un avvio convincente, pure sul piano del gioco, la squadra è involuta mettendo dietro una serie di deludenti pareggi contro avversari del tutto alla portata. Pareggi, quindi, che equivalgono a delle sconfitte, anche se quelle effettive sono state fin qui soltanto due: in Champions contro lo Stoccarda e in semifinale di Supercoppa col Milan.: le(LaPresse) – calciomercato.itCosì il tecnico italo-brasiliano è finito sulla graticola, tanto che su X ha iniziato a circolare qualche #Out che ricorda tanto gli #AllegriOut delle ultime tre stagioni.