Sorteggio tabellone Australian Open: gli avversari degli azzurri

, rullo di tamburi: ecco cosa ha deciso il destino per i nostri eroi.Ad un certo punto non lo credevamo più possibile. Daniil Medvedev era talmente in palla, mentre Jannik Sinner pareva come smarrito, che l’ipotesi che potesse aggiudicarsi la sua prima finale Slam pareva ormai tramontata. Ci sbagliavamo, perché l’attuale numero 1 del mondo, che un anno fa di questi tempi non era ancora diventato del tutto “grande”, è riuscito non solo a vincere, ma anche a far tesoro di quel trionfo per il prosieguo della sua stagione.: gli(AnsaFoto) – Ilveggente.itSe il campione altoatesino non avesse battuto il russo, il 28 gennaio 2024, forse la sua storia si sarebbe evoluta in maniera diversa. Ottenere un titolo del Grande Slam gli ha dato coraggio e tutto quello che è venuto dopo, forse, è stato diretta conseguenza di quel magico giorno.