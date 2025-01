Mistermovie.it - Mister Movie | Carry-On di Netflix scala la classifica dei film più visti

continua a rivoluzionare le classifiche con i suoioriginali, e il thriller-On, con Taron Egerton e Jason Bateman, è il nuovo protagonista. Ilha raggiunto la quinta posizione tra iin lingua inglese piùnei primi 91 giorni sulla piattaforma, superando Glass Onion: A Knives Out Story e imponendosi come uno dei titoli di punta del 2024.Un thriller natalizio da recordclass="wp-block-heading">Diretto da Jaume Collet-Serra e prodotto da Amblin Partners,-On ha conquistato il pubblico con una trama adrenalinica che mescola il dramma natalizio con l’azione di un thriller. La storia segue un agente della TSA (Egerton) che deve sventare un attacco terroristico orchestrato da una mente criminale (Bateman). Definito da molti come un Die Hard ambientato in un aeroporto, ilha accumulato 149,4 milioni di visualizzazioni in meno di quattro settimane, guadagnando ulteriori 17,4 milioni durante la settimana del 30 dicembre.