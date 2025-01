Ilfattoquotidiano.it - “Mancano” il bus del trasferimento: migranti espulsi dal Centro d’accoglienza di Trieste finiscono in strada per un’incomprensione

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Alcuni richiedenti asilo hanno perso l’autobus che avrebbe dovuto trasferirli in Sardegna e per questo sono statidaldi accoglienza dove vivevano. Si sono trovati senza un letto e un alloggio, costretti a vivere pere cercare un rifugio di fortuna nella zona di Porto Vecchio a. Per loro fortuna, sono riusciti a trovare assistenza legale: grazie alla onlus Consorzio italiano di solidarietà, due di loro hanno presentato un ricorso al Tar e ottenuto la sospensiva del provvedimento della Prefettura, ritenuto eccessivamente rigido e lesivo del loro diritto a una corretta informazione. In un secondo tempo, il ministero dell’Interno ha fatto marcia indietro e annullato l’one in autotutela, per evitare una condanna nel merito da parte dei giudici amministrativi.