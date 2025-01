Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Sanders nuovo centro tra le moto, Al Rajhi trionfa tra le auto. Bene Macik tra i camion

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:01– Manca solo Loprais all’appello. Si attende il suo arrivo per comprendere lo scarto danella classifica generale.15:58– Arriva anche Zala, quarto con un ritardo di +21:54.15:35– Martinha vinto il quarto stage della. Il detentore del titolo è arrivato per primo al traguardo con il timing di 5:02.46. Secondo posto per un van den Brink in ripresa, il quale ha racimolato un ritardo di +3:38. Più lontano Koolen, sorpresa di giornata che si è piazzato al terzo posto con +7:45. Attesa per Zala15:03si riprende di forza il comando delle operazioni all’ultimo rilevamento. Il ceco è il primo ad arrivare al chilometro 483 dopo essere stato a lungo dietro Koolen, atteso al passaggio14.30– C’è stato un inserimento in terza posizione: coglie il podio dil’argentino Yacopini che arriva a 10’45” da Al