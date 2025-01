Calciomercato.it - L’Inter riparte da Nico Paz: la scelta è presa

Leggi su Calciomercato.it

Il centrocampista nato in Spagna, ma con passaporto argentino, piace parecchio ai nerazzurri. Ecco le possibili alternativeLa salvezza del Como di Cesc Fabregas passerà certamente soprattutto dai piedi diPaz. Il centrocampista classe 2004 è la grande rivelazione della Serie A, in questa prima parte di stagione.daPaz: la(LaPresse) – Calciomercato.itIl calciatore, acquistato in estate dal Real Madrid, che ha mantenuto il controllo, con un diritto di recompra, è così finito nel mirino dei grandi club, soprattutto italiani.Paz ha fin qui realizzato tre reti e messo a segno quattro assist, giocando diciassette partite, per oltre 1300 minuti disputati. Ma è la personalità, unita alla grande qualità, ad aver maggiormente impressionato. E’ evidente che il centrocampista, che ha deciso di difendere i colori dell’Argentina, possa ancora crescere tanto.