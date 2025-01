Il capitano Gennaro Guaragna lascia il servizio attivo

Leggi su Ildenaro.it

ilil, comandante della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale Carabinieri di Nocera Inferiore (Salerno): dopo 41 anni dinell’Arma dei carabinieri, ill’uniforme, ma senza abbandonare la sua passione di esperto in materie giuridiche, informatiche, alimentari e sanitarie, acquisite nei vari incarichi svolti presso reparti di eccellenza dell’Arma tra cui il Reparto Operativo Antidroga, il NAS di Napoli e il Pronto intervento dell’agro Nocerino sarnese.Nato nel 1964 a Morano Calabro (CS), inizia la sua carriera nel 1983, frequentando il 38esimo corso della scuola sottufficiali carabinieri a Velletri e poi a Firenze, si laurea in Scienze dell’Amministrazione e Giurisprudenza, frequenta numerosi percorsi formativi di specializzazione, tra cui un master in criminologia e studi forensi e un master di alta specializzazione antidoping.