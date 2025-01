Ilgiorno.it - Frana sulla statale 394. Danneggiate alcune auto. Disagi per i frontalieri

Leggi su Ilgiorno.it

Unasi è verificata ieri mattina intorno alle 5, interessato dallo smottamento, fortunatamente contenuto, è stato il tratto della strada394, al chilometro 37 e mezzo, tra i comuni di Luino e Colmegna. Il materiale roccioso che si è staccato dalla parete è finitostrada, invadendo una parte della carreggiata, per cui si sono registrati rallentamenti nel momento di maggior traffico, quello mattutino, consoprattutto per i, ma fortunatamente nessun ferito. Tre veicoli, che stavano percorrendo proprio in quel momento il tratto interessato dalla caduta di detriti sull’asfalto, hanno subito la foratura degli pneumatici, a causa del materiale presente in carreggiata. Per fortuna glimobilisti sono rimasti incolumi e hanno segnalato immediatamente l’accaduto, consentendo l’intervento tempestivo dei soccorritori.