Puntomagazine.it - Fondazione Angelo Vassallo: “Denunciamo lo scempio del luogo dove è stato ucciso Angelo”

Leggi su Puntomagazine.it

Dario: “Quelappartiene all’umanità, non molleremo mai. Chiediamo alla Procura di Vallo della Lucania di intervenire subito: chiunque sia, deve pagare”“È con profondo dispiacere e indignazione che mi trovo a denunciare un atto inaccettabile avvenuto nelbarbaramente, il Sindaco Pescatore”. A dirlo, in una nota stampa, è Dario, Presidente dellaSindaco Pescatore.Dario: “rimosso l’ulivo, cancellati i simboli, al loro posto èpiantato un banano”“Unche rappresenta per tutti noi un simbolo di memoria, di lotta per la giustizia e di amore per la nostra terra, èdi un gesto che non solo manca di rispetto, ma oltraggia la sua stessa essenza. In quel, due anni fa, una grande frana portò via anche l’ulivo che lì cresceva, simbolo della pace, della resilienza e del legame con il Cilento.