Quifinanza.it - Dal successore di Belloni a Starlink, tutti i nodi che il Governo deve scogliere in Cdm

Leggi su Quifinanza.it

La settimana di Giorgia Meloni si apre con una serie di appuntamenti fondamentali che tracciano il 2025. Dalla conferenza stampa di inizio anno, al Consiglio dei ministri, fino all’atteso incontro con Joe Biden a Villa Pamphilj, la premier si trova al centro di una girandola di eventi che mescolano diplomazia e scelte di. Nel frattempo, le opposizioni alzano la voce sulla questionee il futuro del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis).Palazzo Chigi: la sfida delle nomineDomani 9 gennaio, alle 18, la premier Meloni riunirà i ministri per il primo Consiglio del 2025. Al centro della discussione, la nomina di Fabrizio Curcio come commissario straordinario per la ricostruzione delle aree alluvionate. Un cambio al vertice che sostituisce il generale Figliuolo, confermando la volontà di imprimere un nuovo corso alla gestione delle emergenze.