Zonawrestling.net - WWE: Il format di 3 ore di SmackDown è solo temporaneo

Leggi su Zonawrestling.net

WWEè recentemente passato a tre ore, dalle due precedenti, dall’episodio del 3 Gennaio.Però il cambiamento di durata dovrebbe essere soltanto, con lo show blu che tornerebbe alle 2 ore a partire da Giugno 2025.Lo stesso Triple H ha confermato, parlando al Pat McAfee Show, che questa durata eccezionale disaràtemporanea.Lo show è stato spostato a 3 ore per permettere a quei talenti poco utilizzati di guadagnare più spazio TV, però l’ostacolo più grande per loro è rappresentato dalla possibilità che il creative team possa gestire il tempo extra per articolare ancora di più le storyline e di conseguenza i personaggi già maggiormente esposti.