Biccy.it - Tina Cipollari diventa tronista: l’annuncio ufficiale e l’appello

Leggi su Biccy.it

Dopo anni di rumor, finalmente il trono didiventerà realtà (presto potrebbe toccare anche a Gianni Sperti). Così all’improvviso i profili ufficiali di Uomini e Donne hanno pubblicato una clip in cui l’opinionista più famosa del nostro paese svela di essere in cerca di un partner. La vamp ha fatto il suo appello, descrivendo tutte le caratteristiche che dovrebbe avere il suo uomo idealeE non pare essere uno scherzo, perché la redazione mariana ha anche condiviso le informazioni utili per contattare il programma: “Se pensi di essere l’uomo giusto per lei chiama i numeri 0637351664 o 0637351665 o clicca qui https://wittytv.it/casting-over/ e iscriviti ai casting indicando che ti piacerebbe corteggiarla! ”cerca l’amore Se pensi di essere l’uomo giusto per lei chiama i numeri 0637351664 o 0637351665 o clicca qui https://t.