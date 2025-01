Thesocialpost.it - The Elon Show: il miliardario amico di Giorgia potrebbe dimostrarsi un punto debole

Musk reality, Golden Power, The Blond Age, manca solo il Dead or Alive e poi si alzi il sipario della Nuova Era. Siamo passati dalla novecentesca Peace&Love all’odierno Fight&Fuck dell’attentato a Donald Trump. La furbissima Mi, che sembra un Andreotti 3.0, vola in Florida dal prossimo presidente Usa, per dimostrare alla Piazza Pulita della sinistra che lei è autorevole nel contesto internazionale, cosa innegabile, le cose le sa fare, loro parlano a vanvera. Se riesce a liberare Cecilia Sala, dopo aver rassicurato la madre che ha già zittito la sinistra giornalistica, è un capolavoro mediatico/politico. È tutto un podcast perennemente on line con l’uomo di Musk in Italia che posta una foto con gli epigoni dell’impero romano in toga. In questo sembra di rivedere la parodia americana illustrata in Megalopolis di Francis Ford Coppola.