Linkiesta.it - Philipp Frank realizza graffiti nella natura utilizzando la luce

Leggi su Linkiesta.it

Laè la tavolozza delle opere di, un artista il cui lavoro empatico basato sul senso di meraviglia ha incantato il pubblico di tutto il mondo. Tedesco di nascita ma cresciuto tra Parigi e Monaco, la sua arte nasce dalla strada e dal disegno, e mantiene quel gusto sfacciatamente pop non sempre apprezzato dalla critica contemporanea: eppure igiovanili si sono evoluti in una prassi artistica per cui l’uso delladiventa vera land-art. I suoi lavori spesso superano i tradizionali confini artistici e sfidano gli spettatori a riconsiderare la loro comprensione di spazio e tempo. I risultati sono ambienti immersivi, sempre pronti per Instagram, che invitano il pubblico a sperimentare lae lain modi nuovi e affascinanti. L’ossessione maniacale per l’apprezzamento del pubblico, ricercato a ogni costo, è parte di questo lavoro e della sua ricerca, che di fatto sembra – a tratti – un make-up della, di cui l’artista non può fare a meno.