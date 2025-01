Iltempo.it - I progressisti nemici del progresso: se Musk diventa il pericolo pubblico n° 1

Leggi su Iltempo.it

Quindi il problema, o meglio ancora, il, è Elon. Il dibattito politico italiano non si è evidentemente ripreso dai fumi dell'alcool di Capodanno e all'opposizione devono proprio aver finito gli argomenti se ci si dedica a tutto ciò, anziché dare una mano nel fare come si deve la rendicontazione delle spese della campagna elettorale in Sardegna. Ma torniamo a, perché proprio di lui dobbiamo parlare. Qui c'è un signore che è l'unico in tutto l'Occidente che crea dal nulla un'azienda automobilistica che fa solo mezzi elettrici efa così concorrenza ai cinesi, mentre gli altri, compresi gli eredi (inguardabili nelle vicende successorie) di casa Agnelli, vanno avanti con dividendi per gli azionisti, cassa integrazione e stabilimenti chiusi per gli operai. E c'è un signore, sempre lo stesso, che fonda una compagnia in grado di progettare lo sbarco su Marte (prime missioni con equipaggio tra il 2030 e il 2040) e già oggi partner essenziale per le attività della NASA, al punto che l'agenzia spaziale americana le affida (durante l'amministrazione Biden) missioni delicatissime, come il trasporto di persone e materiali verso ISS, la stazione spaziale orbitante.