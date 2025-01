Calciomercato.it - Decisione presa dopo il derby: Inzaghi, ciclo all’Inter finito

Leggi su Calciomercato.it

Il tecnico nerazzurro sul banco degli imputati per la sconfitta col Milan in Supercoppa: “Da Madrid in poi è iniziata la discesa”In casa nerazzurra la testa non può che essere ancora aldi Supercoppa col Milan. A una rimonta più da pazza Inter del passato che da Inter tritatutto dell’ultimo anno e mezzo. Sul bando degli imputati c’è, ovviamente, anche Simone. Come successo già nel passato, pure recente, il tecnico èsotto accusa per la sua gestione dei cambi. Nonché della partitail 2-0 e il 2-1 di Theo Hernandez, con ampi spazi lasciati alle scorribande di Leao.Inter,ilper(LaPresse) – calciomercato.itInter-Milan 2-3,nel mirino: “Conceicao se l’è mangiato a morsi”Il ko nelbasta per scatenare molti tifosi interisti contro il tecnico piacentino.