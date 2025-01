Ilgiorno.it - Valmorea, finisce con l’auto in un fosso: grave un 53enne

(Como), 6 gennaio 2025 - E’ uscito di strada forse a causa di un malore, finendo in una lato della strada che stava percorrendo. L’uomo, 53 anni, è stato soccorso in via Monte Rosa apoco dopo le 15 di oggi (lunedì 6 gennaio) in gravi condizioni, estratto daldal personale sanitario del 118, con l’aiuto dei vigili del fuoco, intervenuti con una squadra da Appiano Gentile. La dinamica dell’incidente fa ipotizzare che possa aver perso il controllo dela causa di un momentaneo mancamento: le sue condizioni sono gravi, ed è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna in codice rosso, dove è stato stabilizzato e sottoposto ai necessari accertamenti.