Sostegno alle vittime di incidenti | Pronti ad accogliere ogni bisogno

Aiuto gratuito epsicologico e praticodistradali e ai loro familiari: l’associazione 2NOVE9 ha ora una sede a Baranzate. A seguito della convenzione stipulata con il Comune di Baranzate e grazie alla collaborazione con l’associazione La Rotonda, 2NOVE9 Associazionestradali - Aps dispone di uno sportello operativo in via Gorizia. Qui sarà possibile incontrare gratuitamente gli specialisti e i professionisti di 2NOVE9 per l’orientamento e i servizi post incidente. Sono previsti assistenza legale e psicologica pere familiari, orientamento protesico avanzato, con soluzioni per il contrasto al dolore cronico e orientamento al reinserimento nel tessuto sociale attraverso oltre centoventi attività sportive paralimpiche. La sede operativa consentirà quindi di rispondere all’esigenza crescente dell’utenza, a completamento dei servizi già offerti in coordinamento con le professionalità degli uffici comunali.