Musk Renzi | Il Governo non può dare un miliardo e mezzo a un privato senza gara

ROMA – “Bloomberg spara lo scoop: ilitaliano è pronto a pagare 1.5 miliardi di dollari alle società di Elonper progetti legati alla sicurezza e alla tecnologia. È impossibile. Capisco che è il 6 gennaio, capisco che adesso la Meloni tifa Trump, capisco cheè un genio (pericoloso ma genio). Capisco. Ma ricordo che in Italia esistono ancora delle leggi e che nessuno ha abolito il Parlamento. Ilnon puòuna uno comunque evidenza pubblica. Mi aspetto la smentita di Palazzo Chigi nei prossimi minuti. Se non arriva chiederemo formalmente che Giorgia Meloni venga in parlamento a riferire su questo accordo che come descritto viola le leggi italiane. Sevuole investire in Italia è il benvenuto. Sevuole i soldi dei contribuenti italiani, Meloni deve spiegare perché, come e quando.