Mistermovie.it - Mister Movie | In Arrivo L’Isola Dei Famosi edizione Napoli con Rita De Crescenzo

De, regina indiscussa del trash su TikTok, continua a cavalcare l’onda del successo con nuovi progetti che promettono di intrattenere i suoi fan più accaniti. Dopo il controverso esperimento de La Casa Dei Figli di Mouse, la versione napoletana del Grande Fratello, l’influencer ha annunciato che sta lavorando a un nuovo format:Dei Figli di Mouse, ispirato al celebre realitydeiDelancia la sfida: arrivaDei Figli di MouseNonostante i preparativi non siano ancora iniziati,Desembra avere le idee chiare. Durante una recente diretta su TikTok, ha rivelato che la progettazione del nuovo reality prenderà il via dopo febbraio, con l’intenzione di registrare in estate. La sfida principale? Trovare una spiaggia privata in grado di ospitare una dozzina di tiktoker pronti a vivere un’avventura in stile survivor.