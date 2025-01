Anteprima24.it - Manfredi, a Cupa Perillo situazione non degna Paese civile

Tempo di lettura: 2 minutiIl sindaco di Napoli Gaetano, è intervenuto parlando dell’intervento e della bonifica del campo rom di, tema su cui domani si svolgerà una riunione in Prefettura nella città partenopea. Ecco le sue dichiarazioni: “Sarà un intervento importante che si attende da tanti anni e sarà nel rispetto ovviamente della dignità della comunità rom. Così riusciremo a risolvere unanondi un“. Il primo cittadino ha spiegato che complessivamente l’intervento costa 30 milioni di euro, di cui 8 milioni per l’insediamento, circa 10 -12 milioni per le bonifiche, più le risorse per la realizzazione di svincoli che parzialmente sono già nella disponibilità della Città metropolitana. Il primo cittadino di Napoli ha spiegato: “Ho parlato con il commissario Ciciliano e ho concordato di intervenire su opere e interventi che sono fermi da anni, come ad esempio il campo rom di