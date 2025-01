Sport.quotidiano.net - Juventus in pressing, Motta vuole Zirkzee

Salvate il soldato. Lasi approccia al mercato di riparazione con alcune urgenze dettate dagli infortuni (Milik ha nuovi problemi, starà fermo altre due settimane almeno), soprattutto per quanto riguarda la difesa, e altre dalla necessità di convalidare la scelta del tecnico, magari con l’arrivo di un suo pallino. Stiamo parlando di Joshua, centravanti olandese molto atipico cheaveva al Bologna l’anno scorso e che dall’Emilia si è trasferito in Premier al Manchester United, dove però sta trovando poco spazio e non sta rendendo secondo le aspettative e il prezzo pagato dai Red Devils. I soldi sono il punto cruciale anche in questa fase della trattativa (l’altro è Vlahovic, ma vien da pensare che il serbo non sia incedibile.)., partito in panchina ed entrato solo all’87’ anche ieri a Liverpool, sarebbe ovviamente felice di ritrovare il tecnico che lo ha portato all’attenzione del grande calcio, ma la Juve accetterebbe solo un prestito secco, mentre lo United punta a una cessione a titolo definitivo o a un prestito con obbligo di riscatto.